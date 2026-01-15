La historia detrás de los nombres de Cesures se presenta el próximo jueves en la Casa de Rosalía
Será a través del último trabajo de Fernando Cabeza Quiles, una pieza que contribuye a completar la colección de toponimia de la RAG
Fernando Cabeza Quiles presentará el próximo jueves 22 de enero en la Casa de Rosalía 'Toponimia de Padrón e Pontecesures', su última contribución a 'Terra Nomeada', la colección de la Real Academia Galega y la Asociación Galega de Onomástica (AGOn) que explica el origen y significado de los nombres de los municipios en Galicia.
En el acto, que comenzará a las 19:00 horas, participará también el coordinador del Seminario de Onomástica de la RAG, Antón Santamarina, y la académica Ana Boullón, en representación de la AGOn.
Fernando Cabeza Quiles, socio fundador del Instituto de Estudios Bergantiñáns y miembro de la directiva de AGOn, ya ha publicado otros tres volúmenes centrados en topónimos. Ahora, con las páginas sobre Padrón y Pontecesures continúa dibujando su mapa vital a través de la toponimia. "O meu amor pola natureza derivou no amor polos seus nomes e mais os da paisaxe, que son os topónimos" , cuenta.
Infancia en Cesures
Padrón y Pontecesures son dos escenarios destacados en la vida del filólogo, especialmente en los años de su infancia, cuando solía pasar las vacaciones de verano y de Navidad en la casa de sus abuelos paternos, naturales de Cesures.
El libro sobre los dos municipios que separa el río Ulla, editado por la RAG con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Ciencia e Innovación, analiza los nombres de la única parroquia cesureña, Requeixo, y de sus lugares, así como los que identifican los montes Galiñeiro y Monte de Porto.