La historia detrás de los nombres de Cesures se presenta el próximo jueves en la Casa de Rosalía

Fernando Cabeza Quiles, el filólogo con raíces cesureñas Cedida

Fernando Cabeza Quiles presentará el próximo jueves 22 de enero en la Casa de Rosalía 'Toponimia de Padrón e Pontecesures', su última contribución a 'Terra Nomeada', la colección de la Real Academia Galega y la Asociación Galega de Onomástica (AGOn) que explica el origen y significado de los nombres de los municipios en Galicia.

En el acto, que comenzará a las 19:00 horas, participará también el coordinador del Seminario de Onomástica de la RAG, Antón Santamarina, y la académica Ana Boullón, en representación de la AGOn.

'Toponimia de Padrón e Pontecesures', la última publicación de Fernando Cabeza Quiles para la colección Terra Nomeada Cedida

Fernando Cabeza Quiles, socio fundador del Instituto de Estudios Bergantiñáns y miembro de la directiva de AGOn, ya ha publicado otros tres volúmenes centrados en topónimos. Ahora, con las páginas sobre Padrón y Pontecesures continúa dibujando su mapa vital a través de la toponimia. "O meu amor pola natureza derivou no amor polos seus nomes e mais os da paisaxe, que son os topónimos" , cuenta.

Infancia en Cesures

Padrón y Pontecesures son dos escenarios destacados en la vida del filólogo, especialmente en los años de su infancia, cuando solía pasar las vacaciones de verano y de Navidad en la casa de sus abuelos paternos, naturales de Cesures.

El libro sobre los dos municipios que separa el río Ulla, editado por la RAG con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Ciencia e Innovación, analiza los nombres de la única parroquia cesureña, Requeixo, y de sus lugares, así como los que identifican los montes Galiñeiro y Monte de Porto.