El PP de Pontecesures exige que el gobierno local adopte medidas contra los vertidos en el río Ulla

El Partido Popular de Pontecesures Cedida

El grupo municipal del PP de Pontecesures denuncia la "parálisis" del gobierno local en la lucha contra los vertidos contaminantes en el río Ulla a su paso por el municipio, así como en la adopción de medidas para evitar la pérdida de más del 60% del agua suministrada.

Ante esta situación, reclama al ejecutivo local que actúe y active los proyectos y convenios firmados por el anterior gobierno del Partido Popular que incluían obras en materia de abastecimiento y saneamiento.

En este sentido, el portavoz popular, Manuel Vidal Seage, asegura que el Concello tiene bloqueadas todas estas iniciativas y no ha invertido ni un solo euro en esta materia en los casi 1.000 días de su mandato, a pesar de que la situación es "crítica", con episodios de contaminación cada vez más recurrentes en el río y con una pérdida de recursos hídricos de la red municipal totalmente inasumible.

Vidal explica también que el gobierno encargó una auditoría que confirmó que el 61,5% del agua de los depósitos de Condide tiene un destino desconocido, lo que supone la cifra de 366.000 litros anuales. Además, el documento proponía una docena de actuaciones que dice "aínda non se fixeron nos quince meses desde que se entregou a auditoría".