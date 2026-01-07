Mi cuenta

Diario de Arousa

Pontecesures

El frío le pide al cuerpo churros con chocolate en Cesures para despedir las fiestas y celebrar el San Xulián

En esta XIV edición se repartieron en torno a 90.000 unidades del producto estrella cesureño en su jornada más golosa

Fátima Pérez
07/01/2026 22:00
Padre e hijo disfrutando de los churros con chocolate en San Xulián
Padre e hijo disfrutando de los churros con chocolate en San Xulián
Mónica Ferreirós
Churros, chocolate y cientos de asistentes abarrotaron esta tarde la Prazuela de Pontecesures para celebrar la XIV Festa do Churro y el Día do Patrón, San Xulián.

La jornada arrancó ya por la mañana con la tradicional misa en honor al patrón acompañada por la Coral Polifónica A Barcarola. Por la tarde llegó el turno de homenajear otro de los orgullos locales: los tradicionales churros de Pontecesures.

En total fueron 11 los puestos que se instalaron para repartir en torno a 90.000 churros junto a un stand de chocolate en el centro de la plaza.

Las once churrerías repartieron durante dos horas en el centro de la villa
Las once churrerías repartieron durante dos horas en el centro de la villa
Mónica Ferreirós

Como cada año una larga tradición familiar de churreros se reunió para ensalzar y compartir su producto estrella. “Yo llevo participando desde que empezó esta fiesta y para mi es mucho mejor ahora que se celebra en estas fechas”, explica la churrería Isolina ya que hace apenas dos años la cita se desarrollaba en pleno julio. “Es mejor así para nosotros porque somos una cantidad importante de churrerías y en verano sufres más calor. Esta temperatura es mejor para trabajar, además la gente no está tan predispuesta a tomar chocolate en verano”, explican desde la churrería Sandra, otra de las participantes.

Precisamente esta familia cesureña desvela que su secreto está en la materia prima que debe ser de “primera calidad” así como en el cambio de los aceites para la elaboración. Aún así asegura que no hay competencia entre unos y otros porque explica: “todos venimos de la misma familia”.

La última edición de la Festa do Churro e do Patrón en Cesures

La tradición churrera de Cesures sale un año más a la Prazuela para celebrar el día de San Xulián

Más información

Los churros en Pontecesures proceden de una tradición que nació ya en torno a 1920 y que ahora vive y celebra ya en su quinta generación.

Aunque los profesionales mantienen la receta original, algunos también optan por innovar, como hicieron este año desde la churrería Sandra. “Cada uno puede vender el churro que quiera”, explica. Por ello, en esta ocasión se decantaron por añadir crema de pistacho  en algunas de sus elaboraciones para el disfrute de los y las más pequeñas.

