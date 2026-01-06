Mi cuenta

Diario de Arousa

Pontecesures

La tradición churrera de Cesures sale un año más a la Prazuela para celebrar el día de San Xulián

Un total de once churrerías y una chocolatería repartirán el mejor producto desde las 18:00 horas en una jornada festiva en la localidad

Fátima Pérez
06/01/2026 09:00
La última edición de la Festa do Churro e do Patrón en Cesures
La última edición de la Festa do Churro e do Patrón en Cesures
Cedida
Pontecesures reunirá mañana en la Prazuela a los mejores churreros del municipio para celebrar un año más su tradicional Festa do Churro así como la celebración del Patrón San Xulián, día festivo en la localidad. 

En total serán once las churrerías que participarán en esta XIV edición y una chocolatería, eso sí, todas de Pontecesures, ya que se trata de un producto emblemático en la villa. "Eu creo que é a única festa dedicada a este producto en España, e ten sentido porque aquí temos un colectivo de familias que se dedica a este sector dende fai anos e traballa moi ben o churro", explica la alcaldesa, Maite Tocino. 

La jornada arrancará con una alborada de la AC Xarandeira y la misa en honor al Patrón San Xulián a las 12:30 horas acompañada por la Coral Polifónica A Barcarola. Ya por la tarde, se pondrá al fuego el aceite para servir miles de raciones de churros gratuitas desde las 18:00 horas en la Prazuela, con la música de Dúo Matices. 

"Este ano adiantamos un pouco a hora con respecto ao ano pasado para que a xente poda quedar ata o final e que marchen a unha hora prudente, porque o venres xa é día laborable", explica la alcaldesa, quien prevé una jornada de éxito para festejar la tradición cesureña. "O ano pasado choveu moito e este ano a previsión e boa ainda que faga frío polo que agardamos moita xente", apunta.

El churro rescata a San Xulián

Aunque tradicionalmente esta Festa do Churro se celebraba cada año en los meses de verano, coincidiendo con la Festa do Carme, ya en 2024 el gobierno local decidió unificar esta festividad con la de San Xulián. "Veíamolo un día máis adecuado para un producto como o churro, ademais o día do Patrón foise quedando sen contido e precisaba ir acompañado de outro evento potente", explica Tocino. Fue por esto mismo que se reunieron con el gremio de churreros para cambiar oficialmente la fecha en un acuerdo en el que ambas partes quedaron satisfechas. "Creemos que ademais e unha forma bonita de pecha a programación de Nadal", recalca la regidora. 

Este año el Concello contará además con la colaboración de Aceites Abril, quienes asumirán una parte de los gastos y proporcionarán el aceite para la elaboración de los churros.  

