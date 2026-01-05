Una lamprea que no sale del agua: “Quen anda na zamburiña gaña máis que estando aquí”

Los valeiros ya están en el Ulla en busca de la lamprea Gonzalo Salgado

La segunda jornada de la campaña de la lamprea deja cinco capturas y la previsión de sumar más embarcaciones conforme avance la campaña. Sin embargo los valeiros lo tiene claro: “quen anda na zamburiña gaña máis que estando aquí”.

Así lo comentaban los valeiros que levantaron ayer. “Saímos as tres embarcacións que xa estivemos o primeiro día, pero non veu ainda ningunha máis”, explicaba Pepe Barreiro, uno de los valeiros.

Él mismo aseguró que si las capturas aumentaban esta semana era posible que se unieran más embarcaciones, pero tras la jornada de ayer, en la que solo se sacaron cinco lampreas, aclara que no cree “que se sumen máis” por el momento.

Por su parte, su hermano Miguel Barreiro, otro de los valeiros que salió con las nasas en estas primeras jornadas, cree que será a mediados del mes de enero cuando se sumen más captores. “A xente máis adiante empézase a animar, pero polo de agora están máis pendientes do que facemos nos”, explica.

Aun así ambos coinciden en afirmar que se trata de un negocio difícil, por ello muchos pescadores apuestan por otro tipo de producto.