Nasas al agua y condiciones ideales: así fue el arranque de la captura de lamprea en el Ulla

Valeiros capturando lamprea en el río Ulla, en Pontecesures Gonzalo Salgado

Las nasas ya se echaron al agua este fin de semana en el río Ulla para abrir la veda de la lamprea con unas condiciones climáticas que parecen “perfectas” para la captura.

Así lo explica Pepe Barreiro, uno de los valeiros de Pontecesures que este pasado viernes fue el afortunado que capturó a la primera lamprea de la temporada. “Votamos so tres embarcacións e no meu caso collín unha e un dos meus compañeiros colleu outras duas”, explica.

El valeiro dejó claro que las expectativas eran muy bajas antes de salir al Ulla, ya que en los últimos años “escaseo” mucho el producto. Sin embargo, ahora lo ve con otra perspectiva y declara “non tiñamos moita ilusión pero ao final mira, colléronse tres”.

Las condiciones meteorológicas fueron sin duda uno de los factores clave para el éxito de estas primeras capturas y podrían también traer suerte para esta semana. “O ano pasado houbo dúas importantes borrascas que nos obrigaron a parar porque aquí no río dependemos moito do tempo, e se veñen esas borrascas que descargan auga dous ou tres días nos obrigan a parar polas fortes correntes”, aclara el valeiro.

La primera lamprea de la temporada rozó los 90 euros Pepe Barreiro, uno de los valeiros que participó en el arranque de la campaña de la lamprea este fin de semana, vendió su primera captura a un restaurante de Padrón, Casa Farrucan, por un total de 88,40 euros. El valeiro asegura que el precio fue muy similar al del año pasado, sin embargo explica también como su compañero llegó a los 100 euros con su venta para un restaurante de Santiago.

Sin embargo, este año parece que las condiciones acompañan y el tiempo es el “ideal” con vientos de nordeste, aguas gélidas y un frío que clarea el Ulla y mejora su visibilidad. “Pode ser que nesta semana e na que ven pesquemos ben, aínda que sabemos que o forte da lamprea, é dicir, cando máis sube é no mes de marzo e mediados de febreiro pero igual con estas condiciónssube algunha máis”, apunta.

Aunque en esta primera captura solo salieron a faenar tres embarcaciones, Barreiro asegura que todo depende ahora de lo que se pueda hacer hoy, ya que si las capturas son buenas es probable que se incorpore algún barco más para los próximos días.

Falta de relevo entre valeiros

Aún así se trata de una profesión que sufre cada vez más las consecuencias del envejecimiento y la falta de relevo generacional.

“No plan que elabora cada ano a Consellería do Mar aparecemos cerca de 14 embarcacións pero xa levamos catro ou cinco anos que dende Rianxo só veñen dúas porque hai xente que aparece no plan pero xa non traballa na captura, e en Cesures só quedan seis, pero vamos quedando menos”, lamenta el valeiro.