Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Cesures expone en sus calles las historias de mujeres pioneras para celebrar el Centenario

Fátima Pérez
19/12/2025 23:00
El Concello de Pontecesures inaugura la exposición ‘Mulleres en Igualdade’
El Concello de Pontecesures inaugura la exposición ‘Mulleres en Igualdade’
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Pontecesures inaugura la exposición ‘Mulleres en Igualdade’ que forma parte de la programación y las actividades que enmarcan el centenario de Pontecesures. A la inauguración asistieron la alcaldesa, Maite Tocino, y la concejala de Igualdade, María Pilar García, junto a algunas de las protagonistas de estas historias que ahora se cuentan.

“Ao longo destes cen anos todas foron as protagonistas”, apunta el Concello que concede a la ciudadanía la oportunidad de acercarse a las historias de algunas de las mujeres pioneras en el sector del transporte, de la restauración o del deporte, entre otros. “Mulleres pioneiras que no noso século de historia impulsaron negocios e as mulleres de hoxe que recollen ese testigo, abrindo camiño en sectores fondamente masculinizados”, señalan.

Al aire libre y gratuita

La exposición, que está instañada al aire libre en la Praza de Abastos y en el Coche de Pedra estará abierta al público y se podrá visitar en cualquier momento del día. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Cerca de una decena de embarcaciones participaron ayer en la jornada de extracción

La flota alcanzó ayer 668 kilos de vieira y cierra la campaña por debajo de la tonelada
A. Louro
Un momento de la inauguración

Vilagarcía inaugura su Aldea de Nadal con un 'Noche de Paz' que resuena en todo el mundo
Olalla Bouza
La Corporación ribadumiense, durante una sesión plenaria

PSOE y Somos cargan contra un cambio presupuestario en Ribadumia
Redacción
Julio Torrado co seu libro, editado por Galaxia

Julio Torrado | “Son consciente de que falar de política é un deporte de risco”
Fátima Frieiro