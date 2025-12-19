Cesures expone en sus calles las historias de mujeres pioneras para celebrar el Centenario

El Concello de Pontecesures inaugura la exposición ‘Mulleres en Igualdade’ Cedida

El Concello de Pontecesures inaugura la exposición ‘Mulleres en Igualdade’ que forma parte de la programación y las actividades que enmarcan el centenario de Pontecesures. A la inauguración asistieron la alcaldesa, Maite Tocino, y la concejala de Igualdade, María Pilar García, junto a algunas de las protagonistas de estas historias que ahora se cuentan.

“Ao longo destes cen anos todas foron as protagonistas”, apunta el Concello que concede a la ciudadanía la oportunidad de acercarse a las historias de algunas de las mujeres pioneras en el sector del transporte, de la restauración o del deporte, entre otros. “Mulleres pioneiras que no noso século de historia impulsaron negocios e as mulleres de hoxe que recollen ese testigo, abrindo camiño en sectores fondamente masculinizados”, señalan.

Al aire libre y gratuita

La exposición, que está instañada al aire libre en la Praza de Abastos y en el Coche de Pedra estará abierta al público y se podrá visitar en cualquier momento del día.