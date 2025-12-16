Mi cuenta

Pontecesures

Pontecesures presenta una programación navideña repleta de actividades para familias

Desde este sábado día 20 hasta el 7 de enero habrá ofertas culturales, culinarias, deportivas y para la infancia cesureña

Fátima Pérez
16/12/2025 22:10
El 24 de diciembre Papá Noel visitará el municipio cesureño
El 24 de diciembre Papá Noel visitará el municipio cesureño
El Concello de Pontecesures presenta su programación para esta Navidad con una agenda variada y pensada para todos los públicos que combinará talleres, teatro, deporte, música y gastronomía durante las fiestas navideñas.

Las actividades comenzaron el pasado día 13 con un Obradoiro de Cestería Tradicional que se repetirá este sábado 20 de diciembre, día en el que también se celebrará un homenaje a las personas mayores y a los miembros de las corporaciones municipales y se celebrará la jornada ‘Fútbol no Nadal’, organizada por la Escola Municipal de Fútbol.Por su parte, el 19 de diciembre tendrá lugar la proyección del documental del Centenario.

La programación continuará los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre con un taller de cocina dirigido tanto a niños y niñas como a personas adultas. El 24 de diciembre, Pontecesures recibirá la visita de Papá Noel, uno de los momentos más esperados por los y las más pequeñas.

El 27 de diciembre habrá doble cita cultural, el espectáculo familiar ‘Onde Viven os Monstros’ y el concierto del Orfeón Voces Graves de Arousa. Ya en enero, el día 3 tendrá lugar la propuesta familiar ‘A Tarabela Ambulante: Idea’, mientras que el 5 de enero se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes. Las fiestas se cerrarán el 7 de enero con la Festa do Churro e do Patrón, San Xulián.

Además, hasta el 5 de enero estará activa la Campaña de Navidad del comercio local, bajo el lema ‘Polo Nadal, mercar en Pontecesures ten premio’, que permitirá a las personas participantes optar a distintos premios, entre ellos un cheque de 200 euros para gastar en el comercio del municipio. 

