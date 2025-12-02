Mi cuenta

Pontecesures

Pontecesures saca a licitación el servicio del SAF después de 10 años sin renovar el contrato

En 2015 se acordó la continuidad del servicio, pero la regidora busca solucionar esta situación irregular

Fátima Pérez
02/12/2025 19:00
Empleadas del SAF en una manifestación por sus derechos laborales en Arousa
Mónica Ferreirós
Pontecesures saca a licitación el Servizo de axuda no fogar (SAF) para personas dependientes cumpliendo así una de las intenciones de la alcaldesa, Maite Tocino, quien ya en su día recordó la necesidad de sacar a contratación la gestión de este servicio, ya que el actual contrato venció en el año 2015.

“É un servizo que non debería estar nunha situación irregular”, explica Tocino. Sin embargo, aclara también que se llegó a un acuerdo de continuidad de servicio pactada con la actual empresa, pero el aumento de los precios obligaba a firmar nuevos acuerdos. “Nos o que sacamos agora é o SAF para os dependentes, os de libre concurrencia cúbrense con persoal propio”, apunta.

Ahora lo que se propone es un contrato de dos años, prorrogable a otros dos años, con un valor estimado de 330.112 euros por cada año de contrato. El plazo de presentación de las ofertas estará abierto hasta el próximo 11 de diciembre a las 23:59 horas.

Pliegos “sensibles”

Aunque la regidora es consciente de que el actual contrato venció en 2015, asegura que cuando llegó al cargo en el 2023 había “moito traballo que facer”. “Centrámonos en outras cousas para non perder subvencións de obras”, recuerda. Además, también deja claro que la elaboración de los pliegos técnicos en este tipo de contratos es “sensible” y fue “complicada”.

Otro de los puntos más engorrosos a tener en cuenta a la hora de redactar los pliegos fue la remuneración salarial. “Temos que mirar moito o prezo”, explica Tocino, ya que el salario es uno de los aspectos por los que más se está peleando desde los sindicatos para mejorar las condiciones de este servicio. En Cesures la propuesta establecerá un precio/hora de 24,65 euros.

