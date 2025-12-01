Pontecesures sortea un vale de 200 euros en una nueva edición de su campaña de comercio local

Un total de 62 negocios adheridos participan en esta iniciativa Cedida

‘Polo Nadal, mercar en Pontecesures ten premio’. Ese es el lema de la campaña de promoción que el Concello de Pontecesures pone a andar para dinamizar e incentivar las compras en el comercio local de la villa durante las fiestas.

Según explica la alcaldesa, Maite Tocino, con cada compra realizada en los 62 negocios adheridos se podrá participar en el sorteo de un vale de 200 euros, así como de todo tipo de productos cedidos por los propios establecimientos participantes. La campaña estará activa hasta el próximo 5 de enero, por lo que cualquiera que realice compras en estas fechas podrá optar al sorteo.

La intención de la campaña, que ya se llevó a cabo los dos últimos años con muy buenos resultados, es poner en valor el comercio de proximidad.

Según apunta Tocino, la llegada de la Navidad es un momento perfecto para reflexionar sobre la importancia que tiene el apoyo al comercio local “por parte de todas e todos nós”.

“Ao mercar nos nosos negocios, non só compramos un agasallo especial, senón que tamén estamos a contribuír ao desenvolvemento económico da nosa vila, apoiando ás familias que dependen destes comercios”, afirma, destacando que de esta forma de garantiza también la actividad y la vida en las calles de la villa.

La nacionalista insiste en que los pequeños productores, las industrias de transformación y comercialización son motores de creación de empleo y dinamización económica en el propio territorio por lo que, “é fundamental concienciarse e apoiar o noso tecido local. Cada compra que fagamos en Pontecesures conta”, apunta.

Por esto, desde el Concello invitan a todos los vecinos a hacer sus compras en los negocios vecinos, “onde atoparán produtos únicos e un servizo personalizado”.