Pontecesures enciende su ecobelén y se prepara para iluminar todo la villa este viernes

Pontecesures tras el encendido de su ecobelén Cedida

Pontecesures enciende su Belén de Porto elaborado con materiales vegetales en la Praza dos Valeiros para dar comienzo a su temporada navideña.

Se trata de una iniciativa que como asegura el Concello "medra ano tras ano, grazas ó traballo e implicación da veciñanza". El nacimiento se encendió ayer a las 18:30 horas en un acto que marca que arranque de las navidades en la localidad.

Este viernes 5 de diciembre continuará la celebración con el encendido del alumbrado de Navidad de toda la villa que permanecerá activo hasta el próximo 7 de enero.