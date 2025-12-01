Mi cuenta

Diario de Arousa

Pontecesures 

Pontecesures enciende su ecobelén y se prepara para iluminar todo la villa este viernes

El Belén de Porto elaborado con materiales vegetales en la Praza dos Valeiros ya está iluminado y continúa creciendo 

Fátima Pérez
01/12/2025 14:15
Pontecesures tras el encendido de su Ecobelén
Pontecesures tras el encendido de su ecobelén
Cedida
Pontecesures enciende su Belén de Porto elaborado con materiales vegetales en la Praza dos Valeiros para dar comienzo a su temporada navideña. 

Se trata de una iniciativa que como asegura el Concello "medra ano tras ano, grazas ó traballo e implicación da veciñanza". El nacimiento se encendió ayer a las 18:30 horas en un acto que marca que arranque de las navidades en la localidad. 

Este viernes 5 de diciembre continuará la celebración con el encendido del alumbrado de Navidad de toda la villa que permanecerá activo hasta el próximo 7 de enero. 

