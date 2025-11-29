Mi cuenta

Pontecesures 

Una ruta por el río Ulla busca promover la salud de las mujeres supervivientes de cáncer

La cita será mañana a las 10:30 horas en las instalaciones del Club Náutico de Pontecesures para completar un recorrido simbólico

Fátima Pérez
29/11/2025 09:20
El río Ulla a su paso por Pontecesures
El río Ulla a su paso por Pontecesures
Gonzalo Salgado
La Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y otras Patoloxías Vasculares Periféricas (AGL) organiza mañana la primera edición de la Ruta Fluvial Dragon Boat por el río Ulla, una iniciativa que combina deporte y salud entre mujeres supervivientes de cáncer de mama.

El evento arranca a las 10:30 horas en las instalaciones del Club Náutico Pontecesures, para completar un recorrido simbólico. Será una actividad abierta al público para promover el bienestar físico a través de una modalidad de piragüismo en crecimiento como es el Dragon Boat.

La actividad cuenta con la colaboración de la Xunta y el Club Náutico Pontecesures.

