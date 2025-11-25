Mi cuenta

Pontecesures 

Pontecesures celebra este sábado un magosto popular y el II Campeonato de Chave local

Fátima Pérez
25/11/2025 08:00

Pontecesures celebra por segundo año consecutivo la segunda edición del Campeonato de Chave que se organiza junto a un magosto popular este sábado 29 de noviembre a partir de las 16 horas en la Praza de Abastos.

Este año el concurso contará con campos de tiro con cuatro tiradas de seis pesos para poner a prueba la puntería de todos los participantes. Además, también habrá un torneo infantil pensado especialmente para que los más pequeños puedan participar también e iniciarse en este deporte tradicional.

“Como sabemos que este campionato reúne a xogadores de todos os niveis, o evento está deseñado para que tanto quen se está iniciando coma quen leva anos xogando poida desfrutar dunha tarde chea de bo ambiente e tradición”, explica el Concello.

Castañas asadas gratis

Después de la competición, a partir de las 17:30 horas se repartirán las castañas asadas y la bebida de forma gratuita para todos los asistentes. Este año la fiesta contará además con la música de AC Xarandeira.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este jueves 27 de noviembre.

