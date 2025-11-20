Medio Ambiente abre el plazo para solicitar el permiso de pesca de lamprea esta temporada

Pesca de lamprea en el río ulla, en Pontecesures Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático abre desde mañana el plazo de presentación de solicitudes -por un período de 15 días hábiles- para pescar lamprea en el Ulla la próxima temporada.

La lamprea es una especie muy particular en lo que respecta a su aprovechamiento, ya que para su captura se recurre a procedimientos y artes tradicionales que están prohibidos para el resto de especies. Esta es la razón por la que cada año se establece un régimen especial para su captura.

Actualmente continúan operativas en el Ulla 28 pesqueiras tradicionales por lo que las personas interesadas en trabajar la lamprea en estas zonas deberán contar con una licencia de pesca y el permiso de cuarta categoría para cada día y pesqueira.

Junto con los permisos se hará entrega de un libro de registro de capturas que deberán cubrir y entregar al Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra una vez finalice la temporada.

El período hábil de pesca de lamprea para el próximo año será en las pesqueiras de Areas, del 12 de enero al 28 de marzo. Desde la pesqueira As Vellas hasta la pesqueira da Trapa del 2 de febrero al 18 de abril. El tramo desde las pesqueiras da Caseta y Furado hasta la pesqueira de Lampreeiro será del 9 de marzo al 23 de mayo.