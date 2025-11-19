El primer festival de invierno de la música urbana en Galicia estará en Pontecesures

Jarfaiter, uno de los cabeza de cartel del festival Cedida

La sala Chanteclair, en Pontecesures, acoge el próximo sábado 29 de noviembre el ‘Overfest’, el primer gran festival de invierno de la música urbana en Galicia con artistas internacionales como Jarfaiter, C Marí, MDA, Xiyo & Fernandezz, entre más de una decena de artistas que se subirán al escenario cesureño.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas y a partir de ese momento la música comenzará a sonar para ofrecer “12 horas sin parar” hasta las 6:15 horas y el turno de los djs de Overdose que cerrarán la fiesta.

Entradas y precios

La primera tirada de entradas ya está agotada y el precio de la segunda tirada será de 38,5 euros incluidos en este precio los gastos de gestión. Si no se agotaran, también se podrán adquirir en taquilla el mismo día por 45 euros.