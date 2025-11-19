Mi cuenta

Pontecesures 

El primer festival de invierno de la música urbana en Galicia estará en Pontecesures

El Overfest reivindicará la escena urbana como motor cultural el próximo 29 de noviembre en Chanteclair

Fátima Pérez
19/11/2025 14:00
Jarfaiter, uno de los cabeza de cartel del festival
Cedida

La sala Chanteclair, en Pontecesures, acoge el próximo sábado 29 de noviembre el ‘Overfest’, el primer gran festival de invierno de la música urbana en Galicia  con artistas internacionales como Jarfaiter, C Marí, MDA, Xiyo & Fernandezz, entre más de una decena de artistas que se subirán al escenario cesureño.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas y a partir de ese momento la música comenzará a sonar para ofrecer “12 horas sin parar” hasta las 6:15 horas y el turno de los djs de Overdose que cerrarán la fiesta.

Entradas y precios

La primera tirada de entradas ya está agotada y el precio de la segunda tirada será de 38,5 euros incluidos en este precio los gastos de gestión. Si no se agotaran, también se podrán adquirir en taquilla el mismo día por 45 euros.

