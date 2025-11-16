Mi cuenta

Pontecesures

El PP lamenta la “falta de interés” del gobierno al no sacar adelante la Ruta de Tapas da Matanza

Los populares consideran que se pierde una oportunidad para dinamizar la economía

Fátima Pérez
16/11/2025 19:15
Una de las últimas ediciones de la Ruta de Tapas da Matanza
Una de las últimas ediciones de la Ruta de Tapas da Matanza
Cedida

El grupo municipal del PP de Pontecesures lamenta la “incapacidade” del bipartito tras el anuncio de la supresión de la Ruta de Tapas da Matanza, que no se llevará a cabo al no alcanzar el mínimo de locales participantes. 

Los populares consideran que se pierde así una oportunidad de dinamización económica y social. “Desde o anterior executivo do PP conseguimos que participaran dez locais, non é capaz de atraer nin sequera a esta cifra de hostaleiros para esta edición falando da falta de persoal”, detalló el portavoz, Manuel Vidal Seage.

 El popular también explica que, en el caso de que los establecimientos tuviesen problemas por falta de trabajadores, “un goberno con capacidade ten de sobra alternativas para organizar un programa paralelo, con showcookings ou outras actividades de rúa, para que esta exaltación gastronómica da matanza non se perdese agora que comezaba a arraigarse”, sentencia. 

Seage asegura que el ejecutivo admitió que esta cita culinaria con productos del cerdo siempre funcionó muy bien e incluso el pasado año sirvió 2.000 raciones, por lo que no entiende que desistan tan fácilmente y sin buscar alternativas.

