El Concello renovará el asfaltado en los caminos municipales de Mariñeiros y Condide

Camiño de Mariñeiros, en Pontecesures Cedida

El Concello de Pontecesures saca a licitación un contrato de obra para mejorar los caminos municipales de Mariñeiros y Condide. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre hasta las 23:59 horas.

Las actuaciones que contempla el contrato se resumen en la renovación de dos pavimentos de asfalto que actualmente presentan gran deterioro por el paso del tiempo y la climatología. En el caso de Condide se contempla también la ejecución de cunetas y elementos para drenar las aguas pluviales, así como reductores de velocidad y reposición de la señalización horizontal en la zona.

El contrato sale a licitación con un presupuesto que asciende a los 50.000 euros financiados íntegramente por la administración local y con un plazo de ejecución de cerca de dos meses.

Las ofertas se conocerán el próximo 2 de diciembre por lo que se prevé que ese mismo mes se puedan adjudicar los trabajos y que para finales de marzo los caminos de Mariñeiros y Condide estén totalmente renovados.