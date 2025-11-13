La falta de personal en hostelería impide organizar la Ruta de Tapas da Matanza

La alcaldesa entregando los premios tras la Ruta de Tapas de 2023 Cedida

Pontecesures se queda este año sin su Ruta de Tapas da Matanza ante la falta de personal en hostelería. Se trata de una cita gastronómica que se celebra en estas fechas coincidiendo con la tradicional matanza del cerdo y por lo tanto con un requisito: los productos deben ser elaborados con la carne del cerdo.

En la que sería su quinta edición, el Concello asegura que el motivo por el que no podrá organizar esta ruta gastronómica se debe a un problema que afecta a toda la hostelería. “Os locais non teñen persoal. Para facer unha ruta de tapas ten que haber un mínimo de traballadores e senon a disposición de poder contratalos”, apunta la alcaldesa, Maite Tocino. “Intentámolo e falamos cos locais, pero non teñen xente na cociña e así é moi complicado”, sentencia.

Mínimo de cinco locales

Roque Luis Araújo Rey, concejal de Promoción Económica, asegura que para poder celebrar esta edición era imprescindible contar con un mínimo de cinco locales, pero la mayoría carecen de personal suficiente o registran bajas de trabajadores. “Sempre funcionou moi ben, pero é necesario acadar un mínimo de establecementos, e o noso concello ten locais, pero non ten tantos”, explica el concejal.

Esta ruta-concurso cuenta con cierta tradición en el municipio y solo el año pasado llegó a repartir más de 2.000 raciones. Esta costumbre no es propia del municipio cesureño, ya que se organiza en esta época en la que se llevan a cabo las matanzas del cerdo para el aprovechamiento del producto y la promoción de la hostelería en la época previa a la temporada navideña. Aunque Cesures no contará este año con esta cita gastronómica, asegura que “para o ano trataremos de retomala”.