Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

La falta de personal en hostelería impide organizar la Ruta de Tapas da Matanza

El Concello asegura que era necesario alcanzar un mínimo de cinco locales para poder celebrar la quinta edición

Fátima Pérez
13/11/2025 21:10
La alcaldesa entregando los premios tras la Ruta de Tapas de 2023
La alcaldesa entregando los premios tras la Ruta de Tapas de 2023
Cedida

Pontecesures se queda este año sin su Ruta de Tapas da Matanza ante la falta de personal en hostelería. Se trata de una cita gastronómica que se celebra en estas fechas coincidiendo con la tradicional matanza del cerdo y por lo tanto con un requisito: los productos deben ser elaborados con la carne del cerdo.

En la que sería su quinta edición, el Concello asegura que el motivo por el que no podrá organizar esta ruta gastronómica se debe a un problema que afecta a toda la hostelería. “Os locais non teñen persoal. Para facer unha ruta de tapas ten que haber un mínimo de traballadores e senon a disposición de poder contratalos”, apunta la alcaldesa, Maite Tocino. “Intentámolo e falamos cos locais, pero non teñen xente na cociña e así é moi complicado”, sentencia.

Mínimo de cinco locales

Roque Luis Araújo Rey, concejal de Promoción Económica, asegura que para poder celebrar esta edición era imprescindible contar con un mínimo de cinco locales, pero la mayoría carecen de personal suficiente o registran bajas de trabajadores. “Sempre funcionou moi ben, pero é necesario acadar un mínimo de establecementos, e o noso concello ten locais, pero non ten tantos”, explica el concejal. 

Esta ruta-concurso cuenta con cierta tradición en el municipio y solo el año pasado llegó a repartir más de 2.000 raciones. Esta costumbre no es propia del municipio cesureño, ya que se organiza en esta época en la que se llevan a cabo las matanzas del cerdo para el aprovechamiento del producto y la promoción de la hostelería en la época previa a la temporada navideña. Aunque Cesures no contará este año con esta cita gastronómica, asegura que “para o ano trataremos de retomala”.

Te puede interesar

El regidor, junto a un vehículo del Cuerpo local, en una imagen de archivo

Condenan al Concello de A Illa a pagar 8.000 euros al exjefe de Policía
Beni Yáñez
Showcooking en A Peixería

El otoño como inspiración en Vilagarcía
Olalla Bouza
Guadalupe Larralde durante la recepción en Meaño tras proclamarse campeonas de Liga

Guadalupe Larralde causa baja en el Asmubal Meaño
María Caldas
El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez