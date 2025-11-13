Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontecesures

Abierto el plazo para participar en el II Certamen de Relato Corto Oria Moreno

Este concurso organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer repartirá premios de hasta 300 euros a los ganadores

Fátima Pérez
13/11/2025 19:00
Entrega de premios de la primera edición del certamen este pasado mes de marzo
Entrega de premios de la primera edición del certamen este pasado mes de marzo
Cedida

Pontecesures abre convocatoria para participar en la II edición del Certamen Literario de Relato Corto Oria Moreno, organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer para fomentar la igualdad, la creatividad literaria y el uso del gallego, además de reivindicar la figura de la cesureña Oria Moreno.

El concurso está dirigido a participantes desde los 10 años, divididos en categorías de primaria, secundaria, jóvenes (a partir de 16 años) y adultos (a partir de 18 años). Cada autor podrá presentar un único relato, original e inédito, escrito en gallego, con un máximo de 1.000 palabras y vinculado a la igualdad o a Pontecesures.

Los relatos deberán entregarse presencialmente en el registro municipal, en un sobre cerrado con tres copias firmadas con pseudónimo y otro sobre pequeño con los datos personales. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de enero de 2026.

Premios económicos

Un jurado de profesionales literarios y educativos seleccionará las obras ganadoras y los premios serán de 150 euros para primaria y secundaria, 250 euros para jóvenes y 300 euros para adultos.

Te puede interesar

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez
La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza