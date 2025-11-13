Abierto el plazo para participar en el II Certamen de Relato Corto Oria Moreno

Entrega de premios de la primera edición del certamen este pasado mes de marzo Cedida

Pontecesures abre convocatoria para participar en la II edición del Certamen Literario de Relato Corto Oria Moreno, organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer para fomentar la igualdad, la creatividad literaria y el uso del gallego, además de reivindicar la figura de la cesureña Oria Moreno.

El concurso está dirigido a participantes desde los 10 años, divididos en categorías de primaria, secundaria, jóvenes (a partir de 16 años) y adultos (a partir de 18 años). Cada autor podrá presentar un único relato, original e inédito, escrito en gallego, con un máximo de 1.000 palabras y vinculado a la igualdad o a Pontecesures.

Los relatos deberán entregarse presencialmente en el registro municipal, en un sobre cerrado con tres copias firmadas con pseudónimo y otro sobre pequeño con los datos personales. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de enero de 2026.

Premios económicos

Un jurado de profesionales literarios y educativos seleccionará las obras ganadoras y los premios serán de 150 euros para primaria y secundaria, 250 euros para jóvenes y 300 euros para adultos.