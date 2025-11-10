Mi cuenta

Pontecesures 

Pontecesures registra el nuevo proyecto para el Náutico con un presupuesto de 800.000 euros

La alcaldesa asegura que con esta propuesta la aportación del Concello será mucho menor y asumible

Fátima Pérez
10/11/2025 22:45
Náutico de Pontecesures
D.A.

Pontecesures presenta en el registro el nuevo proyecto para la mejora y ampliación del Club Náutico con un presupuesto total de 800.000 euros.

El objetivo del Concello desde hace meses era precisamente reducir la inversión total de la obra para que la Secretaría Xeral para el Deporte de la Xunta de Galicia diera el visto bueno y el propio gobierno local pudiera asumir el gasto, más allá de la financiación que ahora puedan obtener.

“Tendo en conta que o proxecto que nos topamos era de preto de un millón e medio de euros con unha aportación do Concello de 900, para nos este xa é un paso importante, porque a aportación do concello xa vai ser moito menor”, apunta la alcalde de Pontecesures, Maite Tocino.

Ahora el gobierno pone sobre la mesa una obra que no comprometería “a estabilidade finacieira do Concello”, pero espera una aprobación de la Xunta para su financiación.

