Pontecesures saca a licitación las obras para rehabilitar colectores y digitalizar la red de saneamiento

Casa do Concello de Pontecesures Cedida

Pontecesures saca a licitación en la plataforma de contratación los trabajos de rehabilitación de colectores y digitalización de infraestructuras de saneamiento por un presupuesto de 93.681,85 euros financiados por el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 14 de noviembre a las 23:59 horas y la apertura del sobre con las ofertas presentadas se llevará a cabo el día 18.

En el contrato se establecen dos lotes. El primero destinado a rehabilitar el colector para reducir las infiltraciones en la red de saneamiento e instalar la telegestión en la estación de bombeo de O Telleiro y en la de San Xulián con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 48.398 euros.

Por su parte, el segundo lote contempla una serie de actuaciones para el encamisado de la tubería existente y la construcción de nuevos pozos de registro. Este con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto ligeramente superior de 45.283 euros.