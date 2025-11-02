Pontecesures inicia mañana las obras en la rúa Borobó y establece cortes de tráfico

Rúa Raimundo García Domínguez "Borobo" Cedida

Pontecesures inicia mañana las obras de reurbanización la rúa Raimundo García Domínguez, ‘Borobó’ y establece cortes de tráfico para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Se trata de una obra con un presupuesto de más de 200.000 euros, financiado íntegramente por la Diputación de Pontevedra. Así, desde mañana, la rúa Borobó quedará cortada al tráfico excepto para el acceso a las viviendas de la propia calle y al aparcamiento de Comercial Moncho.

Para acceder al centro de salud se habilita un paso por rúa Infesta y la bajada por el primer tramo de la rúa Borobó. Lo mismo ocurrirá para el paso al CPI Pontecesures y a la EIM, con un vial habilitado por rúa Infesta.

Las familias de los alumnos de Infantil y Primaria que se desplacen en vehículo privado podrán acceder por el portal de conserjería, para entrar y aparcar mientras dejan o recogen a los niños.

En cuanto al transporte escolar, se habilitará doble circulación en la rúa Pousa Antelo, por lo que no estará permitido aparcar en la margen de la fachada del CPI. Sin embargo, permanecerá habilitada la zona de aparcamiento de la EIM y el resto de aparcamientos habituales.

Se prevé que las obras se prolonguen unos tres meses, durante los cuales podrían producirse nuevas modificaciones en los accesos y cortes al tráfico.