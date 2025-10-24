Mi cuenta

Pontecesures

El BNG proyecta un plan para invertir 10 millones de euros en la protección del Río Ulla

Pontecesures destaca la necesidad de apoyo institucional para asumir iniciativas tan ambiciosas

Fátima Pérez
24/10/2025 20:16
La portavoz nacional del BNG junto a la alcaldesa de Pontecesures y otros responsables locales del Baixo Ulla
Cedida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, adelanta en Pontecesures que propondrán ante la Xunta el ‘Plan Baixo Ulla’ para invertir durante los próximos dos años 10 millones de euros en esta zona y contribuir así a su desarrollo económico y social.

Así lo anunció en el municipio cesureño, donde mantuvo una primera reunión con la alcaldesa, Maite Tocino, y su equipo de gobierno. Pontón visitó Pontecesures para participar en un acto organizado por los nacionalistas  con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, donde también asistieron la propia regidora y responsables locales del Baixo Ulla, una zona en la que se concentran concellos como Catoira, Pontecesures, Rianxo o Valga.

“O que queremos é que haxa proxectos que melloren o Ulla e que contribúan ao desenvolvemento económico desta zona”, apuntó Pontón.

El “Plan Baixo Ulla” contempla 10 líneas de actuaciones entre las que la nacionalista destacó el cuidado del río, actuaciones para reducir la carga contaminante, una planificación del desarrollo de suelos empresariales y la creación de una marca que identifique un turismo de calidad.

A nivel municipal se pusieron en valor las acciones de renovación de estructuras de saneamiento para evitar la contaminación del Ulla, pero también el peso que recae en otras administraciones para apoyar a concellos pequeños que no pueden asumir algunos proyectos tan ambiciosos.

“Puxemos de manifesto a situación crítica do Ulla e a necesidade de tomar medidas dende o local que é o que estamos a facer”, apuntó Tocino.

Además, también destacó el papel del Río en Cesures como un “dos nosos recursos máis importantes de uso social e refuxio natural”.

