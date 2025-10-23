Últimos detalles para presentar el ajustado proyecto del Club Náutico

Náutico de Pontecesures D.A.

Pontecesures avanza en el histórico proyecto de mejora y ampliación del Club Náutico y asegura que la redacción del nuevo proyecto ya está casi a punto y el próximo paso será la búsqueda de financiación.

Tal y como apunta la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, hace apenas unos días el Concello se reunió con el redactor del proyecto para ultimar los detalles. El ejecutivo se vio obligado a reestructurar esta propuesta de obra porque la inicial proyectaba una inversión de 1,3 millones de euros, de los cuales 815.000 saldrían de las arcas municipales.

“É un proxecto moi complexo no que había algo máis de un millón de euros e tuvemos que axustar a un orzamento que non comprometa a estabilidade finacieira do concello”, apunta la regidora.

Se trata ya de un proyecto significativo en Cesures que parece no llegar nunca, pero tal y como apunta Tocino las gestiones son complicadas y requieren de “reuniones con usuarios do club e coa directiva, entre outros. As cousas non saen na segunda nin na terceira reunión xa que falamos dunha obra moi complexa e dunhas instalacións con altísima intensidade de uso”, apuntó Tocino.

Búsqueda de financiación

Ahora todo apunta a que hay sobre la mesa un nuevo proyecto con el presupuesto ajustado, y el próximo paso será la búsqueda de financiación que puede llegar a través de la Xunta si todo sale según lo previsto.

Tocino asegura que ya en el mes de julio se reunieron en Santiago con la Secretaría Xeral para el Deporte de la Xunta de Galicia para valorar precisamente el tema de la financiación, aunque en ese momento el nuevo proyecto aún estaba en fase de redacción.

La regidora asegura que hubo un “compromiso” de la Secretaría de asumir este apoyo económico si el proyecto cumplía con sus peticiones, sin embargo, aclara que no se trata de un pacto formal. “Eu agardo que sexa así e que colabore porque non hai nada asinado, hai unha proposta de acordo, o que nos piden é que redactemos un proxecto sendo máis cautos coa inversión”, insiste Tocino.

Con todo, y aunque el proyecto contara con el favor de la Xunta, aún faltaría tiempo y tiempo para hacer de esta ampliación del Club Náutico una realidad, ya que los procesos legales aún tendrían que pasar por la publicación de la licitación de obra y esto solo tras lograr alcanzar la financiación necesaria para que el Concello pueda asumir la intervención.