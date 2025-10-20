Mi cuenta

Pontecesures

Arrancan las obras en Carlos Maside y el Concello anuncia cortes de tráfico

Las rúas San Lois, San Lázaro, Patifas y el acceso al puerto serán las zonas afectadas en esta primera fase de los trabajos

Fátima Pérez
20/10/2025 16:45
Las obras al completo tendrán una duración estimada de cuatro meses
D.A.

Pontecesures inicia las obras para la humanización de la rúa Carlos Maside y anuncia cortes de tráfico en el tramo afectado para esta primera fase de los trabajos. 

Así, en la rúa San Lois queda habilitada la circulación de tráfico para acceder al aparcamiento del supermercado Froiz y los aparcamientos de la zona azul situados en el margen izquierdo de la circulación. 

Por su parte, la circulación en dirección al puerto y a las rúas San Lázaro y Patifas, estará permitida solo por el tramo izquierdo de la rúa Carlos Maside. 

Finalmente, el acceso por el paso inferior de O Telleiro será posible para la circulación en dirección a las calles de San Lázaro y Patifas con salida a la rúa San Lois y al puerto, tal y como apunta el Concello.

