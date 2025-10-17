Nestlé anuncia una reducción de plantilla y pone en riesgo al personal de Pontecesures

Fábrica de Nestlé en Pontecesures Gonzalo Salgado

Los trabajadores de la fábrica de leche condensada en Pontecesures podrían estar en riesgo de despido después de que la matriz de la compañía Nestlé anunciara una reducción de 16.000 personas de su plantilla para los próximos dos años.

Nestlé España asegura desconocer el impacto de este anuncio, pero explica que la reducción de personal se aplicaría a mercados y funciones a nivel global en los próximos dos años y que, por el momento, “no hay información adicional disponible”.

El ajuste de plantilla global contempla una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y lugares -no únicamente en el centro de producción de Pontecesures-. Además, Nestlé prevé acometer una reducción adicional de la plantilla de cerca de 4.000 personas como iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro.

Desde la compañía cesureña no se han pronunciado directamente, solo lo han hecho a través del grupo nacional, Nestlé España. Sin embargo, el consejero delegado del grupo, Philipp Navratil, apuntó: “el mundo está cambiando y esto incluirá tomar decisiones difíciles.