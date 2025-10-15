Pontecesures inicia el lunes las obras en Carlos Maside y a finales de mes las de ‘Borobó’

El presidente de la Diputación junto a la alcaldesa cesureña, Maite Tocino Cedida

Pontecesures arrancará el lunes las obras de reordenación de la rúa Carlos Maside, un proyecto que se contempla desde el pasado mes de febrero y que apunta a ser uno de los más ambiciosos de este año con un presupuesto de 416.000 euros cofinanciados con fondos del Plan Extra de la Diputación.

Así lo confirmó la alcaldesa, Maite Tocino, tras la firma del acta de replanteo el pasado martes, documento que marca el inicio oficial del plazo de ejecución de los trabajos.

El contrato contempla la humanización y reurbanización del inicio del vial y el enlace con las calles de sus alrededores. Las obras tendrán una duración de cuatro meses, por lo que, si se cumplen los plazos previstos, los trabajos deberían estar finalizados en el próximo mes de febrero.

Trabajos en la rúa ‘Borobó’

Por su parte, la regidora también avanzó que otro de los grandes proyecto urbanístico en los que trabaja el Concello arrancará próximamente. Se trata de la reurbanización de la rúa Raimundo García Domínguez ‘Borobó’. “Deste asinouse tamén a acta de replanteo a pasada semana e, en principio, comezarán as obras a finais deste mes de outubro”, explicó.

Tocino subrayó además la importancia de planificar cuidadosamente esta actuación, ya que en la rúa Borobó se concentran accesos clave como el colegio, la guardería, el centro de salud y el polideportivo. “Temos que fiar moi fino co tráfico”, señaló, añadiendo que desde el Concello esperan poder coordinar los trabajos sin mayores complicaciones.