Pontecesures gana la resolución por el solar del centro, pero espera el recurso de Valga

Antiguo terreno de Valga ubicado en el centro urbano de PontecesuresCedida

Pontecesures gana la batalla judicial y logra recuperar el terreno de 1.200 metros cuadrados ubicado en pleno centro urbano de la villa, sin embargo desde el Partido Popular piden a la alcaldesa, Maite Tocino, que evite el “triunfalismo” y no dé por cerrada una expropiación que, aseguran, aún continúa en un proceso judicial abierto.

Los populares aseguran que Pontecesures solo cuenta en este momento con una resolución favorable del tribunal de valoración con una tasación de 90.600 euros por los 1.200 metros del citado solar, “o cal é un paso máis dentro deste longo proceso, pero non a meta que ansiamos todos os veciños”, explican.

Posibles nuevas inversiones

Por su parte, la alcaldesa valoró de forma muy positiva la resolución del proceso expropiatorio tras más de un siglo de anomalía. “Nos últimos 30 anos este espazo perdeu a natureza pola que se acordara no seu día a cesión, e Pontecesures leva anos facendo labores de mantemento”, explicó la regidora cesureña.

Tocino subrayó que la resolución permite, por fin, invertir en mejoras en un área estratégica próxima a la praza de abastos y la zona comercial. “Non podiamos redactar proxectos nin mellorar os accesos. Agora poderemos facelo”, recalcó.

Sobre la posibilidad de recurso por parte de Valga, la alcaldesa reconoció que el concello vecino puede impugnar la cantidad o la superficie fijada por el jurado, pero no el procedimiento como tal. La resolución fue notificada a principios de agosto, por lo que Valga dispone hasta octubre para acudir a la vía judicial.