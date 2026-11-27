El presidente de la Diputación, Luis López DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

La Diputación de Pontevedra adjudica por más de 240.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-8201 Moraña - Santa Xusta - Couso. La actuación se llevará a cabo en un tramo que presenta problemas de seguridad por la falta de espacio para el tránsito de vehículos y peatones.

Lo que se busca es transformar este tramo de la carretera en un espacio más seguro, cómodo y mejor preparado para las necesidades de los vecinos. El proyecto contempla por tanto una intervención integral para ampliar la plataforma de la carretera, ganar espacio y mejorar las condiciones de circulación.