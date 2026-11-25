As Moiras de Moraña extienden sus Puntos Lila a Caldas, Barro, Cuntis y Portas
El colectivo feminista amplía su red de prevención colocando adhesivos informativos en los aseos
La asociación feminista As Moiras, de Moraña, amplía su campaña de prevención y sensibilización a través de los Puntos Lila a los concellos limítrofes de Portas, barro, Cuntis y Caldas de Reis.
La iniciativa, que nació en Moraña el 8 de marzo, consiste en la colocación de pegatinas informativas en los aseos tanto de edificios públicos municipales como de establecimientos locales (bares, cafeterías, peluquerías y otros comercios). A través de un código QR impreso en las pegatinas, cualquier mujer puede acceder de forma inmediata, discreta y sencilla a una guía práctica sobre como actuar ante una situación de agresión o violencia machista, así como a los teléfonos y recursos de atención disponibles.
"A resposta dos catro concellos foi positivo desde o primeiro momento; abriron as portas á nosa proposta e puxeron facilidades para que nós puidésemos realizar o traballo de colocación nos seus edificios", señalan desde el colectivo, añadiendo que el objetivo es "tecer unha rede de lugares seguros e garantir que ningunha muller se sinta soa nin desinformada ante calquera manifestación de violencia machista".