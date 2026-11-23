Moraña
García Comesaña anuncia ayudas para impulsar el crecimiento empresarial y el empleo estable
Entre las propuestas planteadas figuran deducciones fiscales, una reducción de la burocracia y cambios normativos para mejorar la competitividad del tejido empresarial
El candidato del PP al Congreso de los Diputados por la Provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, anunció nuevas medidas para favorecer el crecimiento de las empresas y la creación de empleo estable y de “calidad” si Alberto Nuñez Feijóo llega al Gobierno.
Entre las propuestas planteadas figuran ayudas, deducciones fiscales, una reducción de la burocracia y cambios normativos para mejorar la competitividad del tejido empresarial.
“Ás empresas hai que darlles as ferramentas necesarias para que crezan, para que sexan mais competitivas e produtivas”, manifestó el popular.
García Comesaña realizó este anuncio durante su visita a las instalaciones de la empresa Bandalux, localizada en el municipio de Moraña.