Visita Comesaña Bandalux Moraña 2

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por la Provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, anunció nuevas medidas para favorecer el crecimiento de las empresas y la creación de empleo estable y de “calidad” si Alberto Nuñez Feijóo llega al Gobierno.

Entre las propuestas planteadas figuran ayudas, deducciones fiscales, una reducción de la burocracia y cambios normativos para mejorar la competitividad del tejido empresarial.

“Ás empresas hai que darlles as ferramentas necesarias para que crezan, para que sexan mais competitivas e produtivas”, manifestó el popular.

García Comesaña realizó este anuncio durante su visita a las instalaciones de la empresa Bandalux, localizada en el municipio de Moraña.