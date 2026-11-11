Moraña traslada a la Xunta los microcortes eléctricos que afectan a las empresas de su polígono industrial

Lorenzana junto al alcalde de Moraña y empresarios de la localidad Cedida

El Concello ha trasladado a la Xunta los problemas de suministro eléctrico que sufren las empresas del polígono industrial, donde se producen microcortes a lo largo del año que afectan a la actividad empresarial y ocasionan perjuicios económicos.

La incidencia, según explicó el regidor, se produce durante todo el año y afecta especialmente a empresas que utilizan termoplásticos en sus procesos de fabricación.

Estas interrupciones anuales pueden ocasionar paradas en la producción y generar costes adicionales para las compañías, que se ven obligadas a afrontar las consecuencias de los fallos en el suministro.

La problemática fue abordada en una reunión entre la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el alcalde de Moraña, Sito Gómez, en la que también analizaron la situación industrial del municipio y sus necesidades energéticas.

“Como alcalde debo preocuparme por ellos y por todos los vecinos”, señaló el primer edil, quien explicó que el Concello pretende que se corrijan estas deficiencias y que las empresas puedan disponer de un servicio eléctrico adecuado para desarrollar su actividad con normalidad.

Uno de los principales inconvenientes es que, por el momento, no se ha podido determinar dónde se origina el problema que provoca los microcortes.

Según trasladó el alcalde, la conselleira se comprometió a abordar esta cuestión con la directora gerente de UFD, la compañía responsable de la distribución eléctrica de la zona.

Lorenzana trasladó al regidor su disposición a tratar de corregir estas deficiencias, aunque todavía no existe un calendario ni un plazo estimado para resolverlas.

La intervención de la distribuidora será necesaria para identificar el origen de las interrupciones y determinar qué actuaciones deben llevarse a cabo.

Gómez valoró positivamente el encuentro y aseguró que desde la Xunta mostraron disposición a atender las demandas planteadas por el municipio. “Nos sentimos muy optimistas y creo que podremos conseguirlo”, manifestó.

Infraestructuras energéticas

Durante la reunión, la conselleira recordó la importancia de disponer de infraestructuras energéticas adecuadas para favorecer el desarrollo industrial y empresarial.

El encuentro permitió abordar tanto las necesidades energéticas del polígono industrial como la situación del tejido empresarial de Moraña, con el objetivo de mejorar las condiciones de suministro eléctrico.