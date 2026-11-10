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Moraña

Moraña celebrará este sábado su II Encuentro de Corales Santa Icía con tres agrupaciones invitadas

Fátima Pérez
10/11/2026 20:02
Edificio Multiusos de Moraña
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La música volverá a protagonizar Moraña este fin de semana con la celebración del II Encuentro de Corales Santa Icía. Será este sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Edificio Multiusos.

En la que será la segunda edición del certamen musical participarán hasta tres agrupaciones: la Coral Polifónica de A Cañiza, la Coral Polifónica de Pontecesures y la Coral Voces Amigas de Moraña, quienes además organizan la cita en colaboración con el Concello.

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