Moraña celebrará este sábado su II Encuentro de Corales Santa Icía con tres agrupaciones invitadas

Edificio Multiusos de Moraña Gonzalo Salgado

La música volverá a protagonizar Moraña este fin de semana con la celebración del II Encuentro de Corales Santa Icía. Será este sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Edificio Multiusos.

En la que será la segunda edición del certamen musical participarán hasta tres agrupaciones: la Coral Polifónica de A Cañiza, la Coral Polifónica de Pontecesures y la Coral Voces Amigas de Moraña, quienes además organizan la cita en colaboración con el Concello.

De 17 a 80 años: Voces Amigas de Moraña cumple 25 años de música intergeneracional Más información

La Coral intergeneracional de la villa morañesa continúa conmemorando así su 25 aniversario con una nueva cita con el público local.