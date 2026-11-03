Moraña acota a dos parcelas, próximas al casco urbano, la ubicación de la residencia

La conselleira de Política Social visita Moraña para arrojar más detalles sobre la nueva residencia Cedida

La futura residencia para mayores de Moraña estará situada cerca del casco urbano. El Concello asegura que baraja dos parcelas municipales para albergar este nuevo espacio, pero por el momento no detalla más sobre su ubicación exacta. Esta residencia, que dispondrá de 30 plazas y funcionará como satélite de la que se levantará en Marín, forma parte del paquete que anunció la Xunta de Galicia el pasado mes de septiembre y que permitirá crear 1.800 nuevas plazas de colaboración público-privada en toda la autonomía.

Tras la firma de la adhesión al convenio, el alcalde, Sito Gómez, aseguró que la ubicación del espacio no era un problema, ya que el Concello contaba con suficientes terrenos municipales disponibles. Ahora, pese a que no ha detallado el lugar exacto en la que estará ubicada, sí aclara que acota a dos sus opciones.

Reunión con la conselleira

Tras el cambio en la Consellería de Política Social, con la marcha de Fabiola García, el alcalde tiene previsto al igual que Cambados, reunirse con la nueva conselleira, Ángeles Vázquez, para ofrecerle información detallada sobre la situación del municipio. “Tenemos previsto reunirnos con la nueva conselleira, no solo por cuestiones relacionadas con la residencia, sino también para informarla de la situación del SAF, las casas de mayores o la unidad terapéutica de alzhéimer. Moraña en política social está bastante acondicionada, tenemos mucha ayuda y queremos seguir así”, apunta el regidor morañés.

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Licitaciones pendientes

Entre tanto, la administración local avanza en trabajos pendientes en la villa. Solo en las últimas dos semanas ha licitado cuatro expedientes, entre ellos la humanización de una plaza en la parroquia de Cosoirado por 267.588 euros, una petición de los vecinos que se hará realidad con el Plan +Provincia de la Diputación, así como la eliminación de la fosa séptica de Paraños con la correspondiente ejecución de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) y la conexión a la red de saneamiento de Moraña por 110.347 euros.

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Por su parte, también está en licitación la iluminación en un tramo de la PO-226 a la Senda de Alberguería por 50.000 euros para mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal, así como la calidad del servicio de alumbrado público, y la creación de un itinerario peatonal en el lugar de O Covelo paralela a la carretera por 83.218 euros, de nuevo para aplicar criterios de seguridad vial y movilidad.