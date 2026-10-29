Moraña clausura con una sesión práctica las jornadas de educación sanitaria ‘ConCoidado’

Acto de clausura del programa de salud comunitaria ‘ConCoidado’ en Moraña Cedida

El programa de salud comunitaria ‘ConCoidado’, promovida por el Concello de Pontevedra, el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo y el centro de entrenamiento personal DPROL, clausuró sus jornadas en Moraña con una sesión que combinó talleres prácticos, movimiento, autonomía funcional y nutrición.

Este programa, que cierra ahora su ciclo de actividades en Moraña, busca capacitar a la ciudadanía en la gestión de su propia salud, promoviendo el envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la educación sanitaria en el ámbito comunitario.