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Moraña

Moraña clausura con una sesión práctica las jornadas de educación sanitaria ‘ConCoidado’

Fátima Pérez
29/10/2026 06:00
Acto de clausura del programa de salud comunitaria ‘ConCoidado’ en Moraña
Acto de clausura del programa de salud comunitaria ‘ConCoidado’ en Moraña
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El programa de salud comunitaria ‘ConCoidado’, promovida por el Concello de Pontevedra, el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo y el centro de entrenamiento personal DPROL, clausuró sus jornadas en Moraña con una sesión que combinó talleres prácticos, movimiento, autonomía funcional y nutrición. 

Este programa, que cierra ahora su ciclo de actividades en Moraña, busca capacitar a la ciudadanía en la gestión de su propia salud, promoviendo el envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la educación sanitaria en el ámbito comunitario.

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