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Moraña

La Peña Espetados asará un año más las castañas en el multiusos

Fátima Pérez
27/10/2026 06:50
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La Peña Espetados de Moraña organiza el próximo 7 de noviembre su XV Serán-Magosteiro con pasacalles, obradoiro de baile y música tradicional y castañas gratuitas en la explanada del multiusos.

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La jornada arrancará a las 18:00 con la batucada de la Asociación Ecos da Terra. A las 18:30 será el turno del obradoiro de baile de Chechu Riquelme y de diferentes grupos que, un año más, se reunirán para hacer cantar y bailar a Moraña. Ya a las 19:15 horas comenzará el magosto, con castañas, chorizos y bebidas a precios populares, sorteos y la ruada con Airiños de Amil, Fol da chousa, Os Druidas, Foliada do Montiño, Pandereteiras Pesdebarro,  Madialeva y más. A las 22:30 un concierto de Comando Curuxás, en el marco del +Música cerrará la jornada. 

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