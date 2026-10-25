Moraña sale a la calle para exigir una atención primaria "digna"

La concentración fue delante del centro de salud de la localidad CEDIDA

Moraña ha exigido con pancarta en mano y echando mano de la movilización final una atención primaria "digna". Alrededor de 300 vecinos y vecinas se concentraron ante el centro de salud de la localidad para denunciar los recortes asistenciales que llevan experimentando ya desde el año 2021. Como portavoz de la Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade, Adriana Sayáns señaló que "son xa cinco anos de incerteza continua, de prazas de medicina de familia sen cubrir, de baixas e vacacións que non se substitúen, de esperas inaceptables para conseguir unha cita e de xornadas nas que o noso centro de saúde queda baixo mínimos ou sen persoal médico suficiente".

Tanto ella como la otra portavoz, Raquel García, incidieron en que la atención sanitaria no puede depender del código postal en el que vivas y reclamaron más medios para las zonas rurales. Ambas - en la lectura del manifiesto- reivindicaron el trabajo del personal sanitario, que "fai un esforzo titánico e exemplar", pero "non pode seguir asumindo a carga dunha falta de planificación e recursos que se perpetúa".

En la comarca de Ulla-Umia, la concentración de Moraña se suma a la registrada hace unos días en Cuntis por los mismos motivos. En la protesta hubo representantes de la Plataforma Galega SOS Sanidade Pública, representada por su coordinador y portavoz, Manuel Martín, que también intervino en el acto.

La cobertura de los puestos vacantes, una agilización de los tiempos de espera o la dotación de servicios complementarios (para evitar tener que desplazarse a otras localidades) son algunas de las demandas que se escucharon en la protesta de Moraña.