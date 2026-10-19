Mariña Búa liderará la candidatura del BNG a la alcaldía de Moraña en las municipales 

Mariña Búa González, candidata del BNG a la alcaldía en Moraña Cedida

Mariña Búa González será la candidata del BNG a la alcaldía de Moraña de cara a las elecciones municipales del mes de mayo y sustituirá a Marcos Suárez, quien hasta ahora fue el candidato en pasadas convocatorias electorales.

Tal y como apunta la agrupación nacionalista, Búa lleva siete años como concejala en la corporación municipal por lo que asume ahora esta responsabilidad con la voluntad de reforzar el proyecto del BNG en Moraña, ampliar su presencia social y continuar desarrollando una política cercana con los vecinos, que atienda las necesidades de las parroquias y la mejora de los servicios públicos.

Tras conocerse la decisión de la asamblea, Mariña agradeció la confianza y manifestó su ilusión por afrontar esta nueva etapa. “Asumo esta responsabilidade con moita ilusión, pero tamén coa conciencia de que hai moito traballo por diante. Quero que o BNG siga sendo unha organización viva, próxima á xente e capaz de ofrecer respostas aos problemas reais de Moraña”, apuntó.

Suárez, por su parte, asegura que seguirá ligado al partido, “militando e participando da candidatura sempre que os compañeiros queiran”, pero explica que la decisión de no presentarse en esta ocasión es totalmente personal, ya que después de cuatro candidaturas cree necesario “dar paso a caras novas”.

“Creo que Mariña neste momento pode darlle un impulso ao BNG en Moraña. É coñecida e ten un discurso claro e contudente, ademais da experiencia de levar como concelleira sete anos”, sentencia el actual portavoz nacionalista.