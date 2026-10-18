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Moraña

Moraña saldrá a la calle este sábado para exigir una atención sanitaria “digna” 

La Plataforma vecinal en defensa de la sanidad pública convoca esta cita a las 12:00 en el centro de salud

Fátima Pérez
18/10/2026 20:22
Fachada del centro de salud de Moraña
Fachada del centro de salud de Moraña
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La Plataforma vecinal en defensa de la sanidad pública de Moraña convoca una concentración para este sábado 24 de octubre a las 12:00 horas frente al centro de salud. Será la primera concentración que incentive esta plataforma tras conformarse a finales del mes de agosto para reclamar una atención sanitaria “digna” los 365 días del año.

Desde la agrupación aseguran que continúan sin profesionales suficientes para cubrir la demanda vecinal en el centro de salud. Además también denuncian esperas de más de 15 días para conseguir una cita o una analítica. “Seguimos cunha situación precaria, con parches puntuais que nunca solucionan nin melloran a situación, que as veciñas e veciños de Moraña non merecemos”, señalan. Por todo ello llaman a la ciudadanía a reunise este sábado para exigir una mejora en las condiciones sanitarias.

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Esta convocatoria llega después de que la reciente plataforma visitara las diferentes parroquias de Moraña para conocer las necesidades de los vecinos y para, a su vez, darse a conocer como nuevo organismo encargado de defender la atención primaria en la villa. La última cita prevista en el calendario de visitas se celebró precisamente ayer, en la parroquia de Saiáns.

Una situación similar atraviesa el concello de Catoira, donde desde hace más de un año los vecinos y vecinas se concentran cada miércoles, con diferentes puestas en escena, para reclamar una mayor cobertura en la atención primaria, así como cobertura de bajas de médicos y reducciones en los tiempos de espera de las citas médicas.

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