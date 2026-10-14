Moraña inicia la construcción de una senda peatonal entre la Rúa 7 y Cortiñas

El alcalde, Sito Gómez, supervisó el inicio de los trabajos

El Concello de Moraña acaba de iniciar las obras de construcción de una senda peatonal que mejorará la conexión entre la Rúa 7 y el lugar de Cortiñas. Esta actuación de humanización - en la que se invertirán 299.152 euros- se financiará con cargo a los fondos del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra.

El proyecto contempla la redistribución de los 3.705 metros cuadrados del actual vial, que se prolonga por espacio de 475 metros con un acho de ocho. De este modo, la zona para vehículos se reducirá hasta los 2.324 metros cuadrados, lo que permitirá ganar 1.380 exclusivamente para peatones.

En detalle

Lo que se hará será crear un itinerario peatonal seguro en hormigón a lo largo de 334 metros y con un ancho de 2,5. Tendrá bolardos para separarlo adecuadamente de la nueva vía, que será renovada en su capa de rodadura y mantendrá los dos carriles de circulación. También se instalarán plataformas únicas de circulación para reforzar la seguridad en los entronques de las Rúa 7 y Rúa 3.

El proyecto permitirá modernizar y renovar todos los servicios públicos y las redes de instalación de todo el entorno, así como la eliminación de barreras arquitectónicas. Así pues, se cambiarán los sistemas de iluminación, saneamiento, pluviales y arquetas y se instalarán muros de contención, barandillas de protección, cunetas y señalización.

La actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses y sigue el mismo formato que otras intervenciones ya realizadas en la periferia de Santa Lucía.