Los trabajos de mejora de la seguridad vial en la EP-0503 Mané-Rebón avanzan a buen ritmo

Responsables de la Diputación y del Concello recorrieron el vial

Las obras de mejora de la seguridad vial en la EP-0503 Mané-Rebón avanzan a buen ritmo. La diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, y el alcalde de la localidad morañesa, José Gómez, supervisaron los trabajos que se están acometiendo en esta carretera de titularidad provincial. La actuación será financiada íntegramente por el organismo que preside el conservador Luis López.

La mejora de esta carretera –que se ejecutará en un plazo aproximado de doce meses– abarca un tramo situado entre el punto kilométrico 2-300 y el 3.624.

La representante provincial, Belén Cachafeiro, explicó en su visita que en estos momentos se están realizando los trabajos de ensanche de la plataforma mediante los desmontes y terraplenes correspondientes.

La diputada detalló que también se están ejecutando labores de saneamiento de los márgenes del río con el fin de preparar las cimentaciones para la construcción del nuevo puente.

Cabe recordar que las obras que se están acometiendo en este vial permitirán disponer de un vial de hasta siete metros de ancho con dos carriles de tres metros, uno para cada sentido, y aceras de 0,5 metros a ambos lados de la calzada. Se eliminarán también curvas peligrosas.