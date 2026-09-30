Moraña ejecuta mejoras en el colegio de Santa Lucía, la unitaria de Amil y A Galiña Azul

Visita del alcalde a los centros escolares Cedida

Moraña ejecutó trabajos de mejora y mantenimiento en el colegio público de Santa Lucía, la escuela unitaria de Amil y la escuela infantil A Galiña Azul para que la comunidad educativa afronte este nuevo curso en las mejores condiciones. En concreto, la inversión ascendió a más de 30.000 euros.

En concreto, en el caso del CPI Plurilingüe de Santa Lucía, se revisaron y repararon todas las puertas interiores; se acondicionaron dos casetas de madera en el patio; se aplicó pintura protectora a los bancos de madera para protegerlos de la lluvia; se construyó una rampa para la despensa y se instalaron seis nuevas papeleras.

En la escuela unitaria de Amil, se reparó la caseta exterior de madera, se aplicó pintura impermeabilizante tanto en esta estructura como en la pérgola, se retiró la antena parabólica del tejado, se lijó y pintó la cancilla de acceso.

Por último, en la escuela infantil se realizaron mejoras en el pavimento interior y en la zona de recreo, se revistieron las paredes, se cambiaron los percheros, se llevaron a cabo pequeñas actuaciones en las puertas, la pizarra y la zona del botiquín, se repararon los juegos del patio exterior y se instaló un pequeño aseo para favorecer la autonomía de los niños.