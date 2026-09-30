Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Moraña ejecuta mejoras en el colegio de Santa Lucía, la unitaria de Amil y A Galiña Azul

Fátima Pérez
30/09/2026 17:11
Visita del alcalde a los centros escolares
Visita del alcalde a los centros escolares
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Moraña ejecutó trabajos de mejora y mantenimiento en el colegio público de Santa Lucía, la escuela unitaria de Amil y la escuela infantil A Galiña Azul para que la comunidad educativa afronte este nuevo curso en las mejores condiciones. En concreto, la inversión ascendió a más de 30.000 euros.

En concreto, en el caso del CPI Plurilingüe de Santa Lucía, se revisaron y repararon todas las puertas interiores; se acondicionaron dos casetas de madera en el patio; se aplicó pintura protectora a los bancos de madera para protegerlos de la lluvia; se construyó una rampa para la despensa y se instalaron seis nuevas papeleras.

En la escuela unitaria de Amil, se reparó la caseta exterior de madera, se aplicó pintura impermeabilizante tanto en esta estructura como en la pérgola, se retiró la antena parabólica del tejado, se lijó y pintó la cancilla de acceso.

Por último, en la escuela infantil se realizaron mejoras en el pavimento interior y en la zona de recreo, se revistieron las paredes, se cambiaron los percheros, se llevaron a cabo pequeñas actuaciones en las puertas, la pizarra y la zona del botiquín, se repararon los juegos del patio exterior y se instaló un pequeño aseo para favorecer la autonomía de los niños. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620