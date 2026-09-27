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Moraña

El PSOE lamenta la falta de señalización en la rúa 5 y el uso de vallas como solución

Consideran que el gobierno local no hizo una ordenación para evitar que los coches aparquen en la zona

Fátima Pérez
27/09/2026 21:13
Vallas en la Rúa 5, junto a la Carballeira de Santa Lucía
Vallas en la Rúa 5, junto a la Carballeira de Santa Lucía
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El PSOE de Moraña carga de nuevo contra la obra que ejecutó el gobierno local en la emblemática Carballeira de Santa Lucía y lamenta que no se hayan tenido en cuenta las prohibiciones de estacionamiento en la zona. El grupo socialista asegura que, meses después de dar por finalizados los trabajos de humanización de la Carballeira y la rúa número 5, “boa parte da rúa e da contorna do parque segue chea de valados e cintas para evitar que os coches aparquen”.

Consideran que es responsabilidad del gobierno local prever que un cambio así necesita señalización, ordenación y soluciones definitivas, e insisten: “as vallas non poden ser a solución”.

“O que non parece razoable é gastar máis de 450.000 euros nunha actuación para mellorar a mobilidade peonil e que, meses despois, a maneira de ordenar a rúa siga sendo colocar valados de obra”, señala el portavoz socialista, Xoel Souto.

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La obra contó con la financiación del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra y su objetivo era mejorar uno de los espacios más populares del municipio morañés -la Carballeira en la que se celebra la Festa do Carneiro ó Espeto- y favorecer la seguridad vial y la movilidad peatonal en una de las calles más concurridas del término municipal.

Se trató de uno de los grandes proyectos que ideó la administración local para este año, pero estuvo cargado de polémicas al sufrir problemas con los plazos y celebrar algunos de los actos del Carneiro ó Espeto aún con las máquinas en la zona. Ahora, a esto se suma también una nueva crítica por “falta de sinalización”. 

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