Los socialistas de Moraña exigen que la totalidad de las plazas de la nueva residencia sean públicas

El grupo municipal socialista de Moraña Cedida

El PSOE de Moraña exige que todas las plazas de la nueva residencia de mayores que se instalará en el municipio sean públicas. Tras conocerse hace unas semanas el proyecto de residencias que impulsa la Xunta de Galicia y que prevé llevar a Moraña un “centro satélite” de 30 plazas que funcionará en conjunto con la residencia prevista para Marín -esta con capacidad para 100 personas-, el grupo socialista quiere que el Concello aclare los términos de este convenio.

“Estamos falando dun servizo esencial e temos dereito a saber se as prazas serán de xestión pública ou concesionadas, que tipo de persoas poderán acceder a elas, que características terá o centro e que servizos se ofrecerán”, explica el portavoz, Xoel Souto.

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Cuando se dio a conocer este proyecto autonómico, también se detalló que solo un 60% de las plazas, del total, serían públicas. Por ello, ahora el PSOE de Moraña reclama más información sobre todo el grosso del proyecto y lo que se ofrecerá a los vecinos ya que el Concello le otorgará gratuitamente una parcela municipal a la Xunta. “Se a Xunta reclama, como é previsible, rebaixas ou condonacións na taxa de licencia e no imposto de construcións está claro que a Residencia vai ter un custo para a veciñanza de Moraña, cando menos coa achega dos terreos, polo que demandamos unha contraprestación”.

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Con todo, el socialista también recalca su satisfacción al saber que Moraña contará, por fin, con una residencia para mayores. “É un avance e, por tanto, un proxecto que contará co apoio do noso grupo”.