La empresa morañesa Bandalux celebra sus 40 años con un nuevo campus en Santiago Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, calificó el papel de la empresa Bandalux, cuyo principal centro de producción se sitúa en Moraña, como “creativa y con talento”, capaz de competir internacionalmente, atraer talento y generar desde Galicia riqueza, progreso y bienestar. Lo hizo durante la inauguración del nuevo Campus Bandalux en Santiago de Compostela, coincidiendo con el 40 aniversario de la compañía.

Blanco trasladó también a la compañía el compromiso del Gobierno de seguir acompañando este camino. Asimismo, recordó que Bandalux cuenta con el apoyo del Gobierno a través de las inversiones del Plan de Recuperación, “que nos permitiu modernizar o noso tecido produtivo”. En este marco, la compañía morañesa, recibió 189.000 euros para implantar en el nuevo campus un sistema de geotermia de 270 kilovatios para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. El coste total del proyecto supuso una inversión total de 582.426 euros.

Al acto de inauguración del nuevo espacio acudieron también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y otros representantes institucionales que celebraron las cuatro décadas de innovación y expansión internacional.