La Xunta recibe cinco ofertas para la senda entre Alende y Espedregueira

Presentacion de la senda en Moraña Cedida

La Xunta recibió cinco ofertas de empresas para ejecutar las obras de la nueva senda en la carretera PO-221, entre Alende y Espedregueira, en el concello de Moraña. La intervención está licitada por algo más de 365.000 euros.

El objetivo de esta actuación es el de habilitar un itinerario de algo más de medio kilómetro, en el tramo comprendido entre los núcleos de Alnde y A Espedregueira, facilitando los desplazamientos de las personas que residen allí en condiciones de una mayor seguridad.

Con esta intervención, la Consellería de Infraestruturas da respuesta a una demanda del Concello para favorecer el tránsito peatonal en esta carretera, la PO-221, con una intensidad media diaria de 2.900 vehículos.

Además, esta vía es zona de paso para las personas que acuden a la Romaría dos Milagres de Amil, destacan desde la administración autonómica.

Los trabajos, según se explicó durante la presentación del proyecto, cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que las previsiones apuntan a que Moraña podrá disfrutar de esta nueva senda durante el próximo año 2027.