Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

La Xunta recibe cinco ofertas para la senda entre Alende y Espedregueira

El contrato, licitado por más de 365.000 euros, trata de habilitar un itinerario de más de medio kilómetro de largo

Olalla Bouza
19/09/2026 21:15
Presentacion de la senda en Moraña
Presentacion de la senda en Moraña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Xunta recibió cinco ofertas de empresas para ejecutar las obras de la nueva senda en la carretera PO-221, entre Alende y Espedregueira, en el concello de Moraña. La intervención está licitada por algo más de 365.000 euros.

El objetivo de esta actuación es el de habilitar un itinerario de algo más de medio kilómetro, en el tramo comprendido entre los núcleos de Alnde y A Espedregueira, facilitando los desplazamientos de las personas que residen allí en condiciones de una mayor seguridad.

Con esta intervención, la Consellería de Infraestruturas da respuesta a una demanda del Concello para favorecer el tránsito peatonal en esta carretera, la PO-221, con una intensidad media diaria de 2.900 vehículos.

Además, esta vía es zona de paso para las personas que acuden a la Romaría dos Milagres de Amil, destacan desde la administración autonómica.

Los trabajos, según se explicó durante la presentación del proyecto, cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que las previsiones apuntan a que Moraña podrá disfrutar de esta nueva senda durante el próximo año 2027.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620