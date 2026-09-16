La residencia de Moraña contará con 30 plazas y será ‘satélite’ de Marín

La conselleira de Política Social visita Moraña para arrojar más detalles sobre la nueva residencia Cedida

Ya es oficial, Moraña firmó hoy la adhesión al convenio para instalar en la villa una residencia para mayores dentro del plan de la Xunta de colaboración público-privada. Concretamente, la de Moraña dispondrá de 30 plazas funcionando por tanto como ‘satélite’ de la instalación que se llevará a Marín y que contará con 100 plazas disponibles.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó hoy Moraña precisamente para formalizar este convenio por el que la provincia de Pontevedra sumará un total de siete residencias, entre ellas las anunciadas esta misma semana en Sanxenxo y Cambados, y la que ya desde hace meses se sabe que llegará a Ribeira.

Trabajo conjunto con Marín

García explicó que las residencias de Moraña y Marín funcionarán como dos proyectos pensados de manera conjunta al estar situados en concellos próximos. De esta manera la Xunta pretende garantizar una mayor cobertura territorial.

La conselleira también se refirió a este proyecto como una oportunidad para Moraña y sus alrededores porque además de crear nuevas plazas para las personas mayores, también significa fomentar la actividad económica y el trabajo. En este sentido, recordó que el plan autonómico permitirá generar, con los 24 centros propuestos y las 1.800 plazas, cerca de un millar de puestos de trabajo en el sector sociosanitario.

Ubicación aún sin determinar

En cuanto a la ubicación de la residencia, por el momento no se ha podido determinar, ya que el Concello está pendiente de recibir información detallada del espacio para, en función de sus dimensiones, seleccionar una u otra parcela municipal. “El trabajo lo tenemos hecho”, aseguró el alcalde, Sito Gómez, quien confirmó que la administración local cuanta con terrenos municipales suficientes para instalar este centro. En cuanto a los plazos, tampoco se puede detallar mucho por el momento, salvo que el Concello tendrá de plazo un año para hacer entrega de esos terrenos en los que se levantará la nueva residencia.

Cuntis seguirá luchando

“Seguiremos loitando pola nosa residencia”. Así lo manifestó el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, tras conocer este plan de residencias que anunció la Xunta en la que se contemplan 25 nuevos centros, pero ninguno en la villa termal. “Supoño que tivo que haber un criterio, e non digo que os concellos anunciados non sexan merecedores, pero os demáis que presentamos propostas á Fegamp tamén debemos ser valorados”, lamenta.

Tras esta resolución Campos asegura que seguirá luchando para evitar que, como pasa ahora, muchos cuntienses se desplacen a residencias de Ourense o A Coruña. “Nos temos o terreo listo e con todos os servizos disponibles”, sentencia el regidor, quien seguirá esperando por su ansiada residencia.