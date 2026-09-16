El campo de fútbol de Mirallos encara su recta final tras más de un lustro de retrasos

Campo de fútbol de Mirallos Cedida

Las obras del campo de fútbol de Mirallos y de la pista deportiva de atletismo y entran en su fase final, lo que permitirá que Moraña cuente, en pocas semanas, con unas instalaciones de “máximo nivel”. Así lo comunicó el alcalde, Sito Gómez, tras visitar el avance de los trabajos.

En el caso del campo de fútbol se trata además de una demanda histórica, ya que la obra sufrió muchos reveses después de que varias empresas rechazaran el proyecto de la fase dos. Finalmente, la administración local licitó la tercera y última fase el pasado mes de abril con fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y de una modificación de crédito de las arcas municipales para alcanzar los 230.000 euros a los que ascendió el presupuesto. Este campo de fútbol se sumará un lustro después de proponerse el proyecto al de Buelo.

Moraña licita la tercera y última fase de las obras en el campo de fútbol de Mirallos Más información

Por su parte, la pista de atletismo, con la que se pretende satisfacer una demanda de los clubes, cuenta con un presupuesto de 145.000 euros financiada por el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID) de la Diputación y fondos municipales con cargo al remanente de tesorería.

El PSOE pide medidas para acabar las obras en el campo de Mirallos Más información

Durante su visita, el regidor destacó “o empeño, traballo e esforzo” del gobierno local para sacar adelante estos proyectos. “Non foi fácil, pero hai que xestionar as dificultades, que é o que merecen os veciños, e confirma a nosa forte aposta polo deporte, xa que coa incorporación deste novo complexo situarémonos como unha clara referencia”, señaló Gómez.