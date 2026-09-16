A Toxeiriña acoge la gala de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial

Este certamen visibiliza a empresas que avanzan en aspectos como el bienestar laboral o la conciliación Cedida

El Pazo de A Toxeiriña, en Moraña, acogió esta mañana el acto de entrega de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Galicia 2026, donde se puso en valor la importancia de promover una cultura empresarial que integre la responsabilidad social en su modelo de gestión y sitúe a las personas en el centro.

Al acto asistieron tanto el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, como la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborai, Susana Pérez Iglesias; la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño; y la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto. Todos felicitaron a las entidades premiadas en esta edición: Galaica Consultaría Integral y Nasas Social Media, en la categoría de pequeña empresa; Torres y Sáez, en la de mediana empresa; Citanias Obras y Servicios, en la de gran empresa; y Altia, con la Mención a la Conciliación.

Empresas que avanzan

González destacó que estos galardones permiten visibilizar a empresas que van un paso más allá en su día a día en aspectos como el bienestar laboral, la conciliación y la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, la diversidad o la sostenibilidad ambiental.

El conselleiro reafirmó el compromiso de la Xunta con el tejido empresarial gallego, especialmente con las pymes, para acompañarlas en el avance hacia formas de hacer empresa más responsables y sostenibles.

En este ámbito, puso en valor el programa ‘Responsabilízate’, que está celebrando su quinta edición y del que ya se han beneficiado más de 700 empresas gallegas. La iniciativa ofrece gratuitas herramientas para integrar la responsabilidad social en la estrategia y en la gestión diaria y cuenta también con el Sello Responsabilízate, que distingue a las organizaciones comprometidas con la responsabilidad social, la buena gobernanza y la sostenibilidad.