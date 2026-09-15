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Moraña

La Plataforma en Defensa da Sanidade de Moraña elabora un calendario de reuniones por parroquias para recoger opiniones y propuestas

La agrupación asegura que demandarán también una reunión con el gerente del Área Sanitaria y que presentará una moción en el próximo Pleno 

Fátima Pérez
15/09/2026 13:48
La Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade de Moraña conforma su comisión gestora
La Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade de Moraña conforma su comisión gestora
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La Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade de Moraña continúa dando pasos en su propósito por mejorar la atención primaria en la villa tras conformar una comisión gestora con ocho vecinos y vecinas. La primera acción que llevó a cabo la plataforma fue diseñar un calendario de encuentros en distintas parroquias para escuchar las necesidades del pueblo, recoger opiniones y propuestas.

Las citas comenzarán el próximo miércoles 24 de septiembre en Amil, continuará el día 25 en Santa Xusta y el jueves 30 en San Lorenzo y Cosoirado. Ya en octubre, el día 1 la plataforma se trasladará hasta Lamas y San Martiño y finalmente el lunes 5 de octubre estará en Rebón y Gargantáns

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Desde la entidad aseguran que el apoyo no deja de crecer. "En apenas uns días, a Plataforma superou xa as 140 adhesións e conta co respaldo formal de 6 colectivos do concello ata o momento", explican. 

Más allá de las acciones sociales con los vecinos de Moraña, en el ámbito institucional  la agrupación demandarán también una reunión urgente con el gerente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y presentará una moción en el próximo Pleno municipal para que la Corporación se comprometa con esta iniciativa. 

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