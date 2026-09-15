La Plataforma en Defensa da Sanidade de Moraña elabora un calendario de reuniones por parroquias para recoger opiniones y propuestas

La Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade de Moraña conforma su comisión gestora Cedida

La Plataforma Veciñal en Defensa da Sanidade de Moraña continúa dando pasos en su propósito por mejorar la atención primaria en la villa tras conformar una comisión gestora con ocho vecinos y vecinas. La primera acción que llevó a cabo la plataforma fue diseñar un calendario de encuentros en distintas parroquias para escuchar las necesidades del pueblo, recoger opiniones y propuestas.

Las citas comenzarán el próximo miércoles 24 de septiembre en Amil, continuará el día 25 en Santa Xusta y el jueves 30 en San Lorenzo y Cosoirado. Ya en octubre, el día 1 la plataforma se trasladará hasta Lamas y San Martiño y finalmente el lunes 5 de octubre estará en Rebón y Gargantáns.

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Desde la entidad aseguran que el apoyo no deja de crecer. "En apenas uns días, a Plataforma superou xa as 140 adhesións e conta co respaldo formal de 6 colectivos do concello ata o momento", explican.

Más allá de las acciones sociales con los vecinos de Moraña, en el ámbito institucional la agrupación demandarán también una reunión urgente con el gerente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y presentará una moción en el próximo Pleno municipal para que la Corporación se comprometa con esta iniciativa.